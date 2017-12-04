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Понедельник, 4 декабря 2017, 15:14 мск

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Из Курганской области будет депортировано 74 нелегальных мигранта

Из Курганской области будет депортировано 74 нелегальных мигранта

По итогам спецоперации «Нелегальный мигрант», которую провели сотрудники УМВД России по Курганской области совместно с Курганским ЛО МВД России на транспорте, было принято 74 решения о выдворении за пределы Российской Федерации в административном порядке. Два иностранных гражданина уже депортировано за пределы страны.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Курганской области, в течение недели полицейские проверили 83 объекта промышленности, 51 – сельского хозяйства, 77 – строительства, 233 – торговли, 112 – сферы бытового обслуживания, 1073 – транспорта, а также 1530 иных объектов – социальных, гостиниц, жилых помещений.

Осуществлено 58 проверок мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Всего проверено 2724 иностранных граждан.

За время профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» осуществлены проверки в отношении 46 работодателей, использующих труд иностранных работников. Проверено 220 иностранных работников.

Выявлено 249 административных правонарушений миграционного законодательства Российской Федерации, из них – за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации – 176; за нарушения правил привлечения и использования иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации – 64; иные административные правонарушения в сфере миграции – 9.

Наложено административных штрафов на 470,8 тысяч рублей. Взыскано административных штрафов 194,1 тысяч рублей.

Зарегистрирован 21 материал по признакам преступлений, предусмотренных статьями 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Возбуждено 6 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Курган, служба информации

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