Матерого рецидивиста подозревают в убийстве каргапольской пенсионерки: убивал ножом и кирпичом

Курганские правоохранители в конце прошлой недели задержали убийцу-рецидивиста, который подозревается в убийстве 84-летней каргапольской пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным ведомства, следственными органами в данный момент расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела женщины, 1933 года рождения с признаками насильственной смерти в своем доме в п. Каргаполье Курганской области, по признакам преступлений, предусмотренных п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 21 ноября 2017 года, 42-летний житель п.Каргаполье пришел в дом к ранее знакомой ему пенсионерке и, вооружившись взятым на месте преступления кирпичом, а также имевшимся у него ножом, нанес потерпевшей множество ударов указанными предметами в область головы, шеи и туловища. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия. После совершенного убийства, мужчина осмотрел дом и похитил принадлежавшие хозяйке серьги и денежные средства в сумме 7000 рублей. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся с места преступления, заперев дом на замок.

Благодаря грамотной совместной работе следственных органов СКР по Курганской области и сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления 1 декабря 2017 года в порядке ст.91 УПК РФ мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение убийства.

По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

Курган. Другие новости 04.12.17

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