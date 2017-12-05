Спасатели «точечно» будут искать курганского подростка под исетским льдом

В селе Верхозино Шадринского района Курганской области продолжаются спасательные работы по поиску пропавшего ребенка, сообщает пресс-служба курганского ГУ МЧС.

Напомним, что, по предварительным данным, подросток 2004 года рождения пошел гулять с собакой и, предположительно, провалился под лед реки Исети. Сообщение об этом поступило в экстренные службы 25 ноября. За это время спасатели совершили множество погружений, обследовав сотни метров дна. Работу осложняют сильное течение реки и неокрепший лед. В поисках участвуют полиция и волонтеры, которые патрулируют береговую линию. В настоящее время удалось найти собаку, с которой гулял подросток, но судьба самого пропавшего пока остается неизвестной.

Сегодня водолазная группа поисково-спасательной службы отправилась в Курган для смены личного состава, который работает в тяжелых для погружения условиях 5 дней и обследовал более тысячи квадратных метров площади дна Исети, а также для ремонта неисправности в оборудовании. Работу при низких температурах, сильном ветре, в течение продолжительного времени не выдерживает даже техника: в компрессоре, которым спасатели наполняют баллоны с воздухом обнаружена неисправность. Сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно устранили поломку и уже с завтрашнего дня новым составом в количестве 4 человек приступят к поиску пропавшего ребенка.

За время отсутствия водолазов шадринские пожарные, рыбаки и волонтеры из числа местных жителей определили все сложные для поиска места: ямы и канавы на дне, отмели. Погружение теперь будет осуществляться «точечно», то есть именно в тех местах, где максимально велика вероятность нахождения пропавшего мальчика.

Шадринск, служба информации

Шадринск. Другие новости 04.12.17

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