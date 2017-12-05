Приоритеты курганской мэрии: мусор, газ, поручения Путина

Глава Кургана Сергей Руденко провел очередной «Деловой понедельник» – рабочее совещание, на котором обсуждались актуальные для муниципалитета вопросы. В качестве наиболее важных были определены – вывоз мусора, газификация и выполнение поручений российского президента.

По данным пресс-службы курганской мэрии, директора профильных департаментов администрации города доложили о выполнении программ по формированию комфортной городской среды и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

При обсуждении вопроса о сносе отселенных домов глава города Сергей Руденко заострил внимание на том, что за утилизацией мусора при сносе дома должен быть установлен жесткий контроль: «Следует четко отследить, куда вывозится строительный мусор. Он должен доставляться только в специально отведенные для этого места и ни в коем случае не превращаться в несанкционированные свалки на окраинах города».

Следующим вопросом повестки дня стала газификация многоквартирных домов. Как отметил первый замруководителя администрации Кургана Андрей Жижин, на «голубое топливо» уже перешел ряд домов в центральной части Кургана. Природный газ появился в домах в границах улиц Гоголя, Кравченко, Карла Маркса и Савельева. В июле были газифицированы многоэтажки в районе улиц Кравченко, Куйбышева, Бурова-Петрова и Сибирской. Всего за текущий год на природный газ переведены 43 жилых дома. В настоящее время готовится проект по переводу домов на газ в районе улиц Томина, Володарского и Карла Маркса. «Голубое топливо» станет доступно жильцам уже в следующем году. Сергей Руденко подчеркнул, что все контракты по программам газификации должны выполняться точно в установленные сроки.

Поднимался на «Деловом понедельнике» и вопрос выплаты заработной платы на предприятиях и в учреждениях города. Глава муниципии указал на недопустимость ее задолженности: «Этот вопрос находится на особом контроле органов местного самоуправления».

Одной из основных тем совещания стало исполнение перечня поручений президента Российской Федерации. Сергей Руденко акцентировал на этом особое внимание и обратился к руководителям департаментов администрации Кургана с просьбой четко отрабатывать каждое направление и представлять отчеты о реализации поручений.

«Исполнение указов и поручений Президента Российской Федерации должно оставаться в приоритете», – отметил глава города.

На заседании также зашла речь о реализации стратегии социально-экономического развития города. Специально для этого создана рабочая группа по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля документов стратегического планирования муниципального образования города Кургана на среднесрочный период. Несмотря на то, что план мероприятий по реализации стратегии утверждается на три года, он может подвергаться изменениям и дополнениям. «Считаю, следует провести корректуру стратегии, исходя из объективной ситуации и современных требований», – резюмировал Сергей Руденко.

Курган. Другие новости 05.12.17

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