По горячим следам в Кургане поймали 44-летнего разбойника

В конце минувшей недели в зауральской столице полицейские оперативно задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Курганской области.

По данным ведомства, 3 декабря в полицию обратилась 47-летняя женщина – продавец одного из магазинов города Кургана – ставшая жертвой разбойного нападения. По словам гражданки, около 17 часов вечера в магазин зашёл мужчина и, угрожая продавцу ножом, потребовал отдать ему денежные средства. После этого злоумышленник перепрыгнул через прилавок и открыто похитил из кассового аппарата пять тысяч рублей. Совершив преступление, гражданин скрылся в неизвестном направлении, а потерпевшая позвонила в дежурную часть УМВД России по г. Кургану.

По указанному адресу незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции. В течение 30 минут злоумышленник был задержан. Денежные средства у него изъяты. Подозреваемым в совершении разбоя оказался 44-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По данному факту в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации «Разбой». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. Мера пресечения в отношении подозреваемого избирается.

Курган. Другие новости 05.12.17

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