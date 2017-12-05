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Вторник, 5 декабря 2017, 16:20 мск

Курган

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Зауралье стало четвертым во всероссийском рейтинге «Формирование комфортной городской среды»

Зауралье стало четвертым во всероссийском рейтинге «Формирование комфортной городской среды»

Курганская область заняла четвертое место в рейтинге регионов России по исполнению проекта «Формирование комфортной городской среды». Эти данные, приведенные на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, привел сегодня директор курганского департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков в ходе заседания проектного комитета под руководством губернатора Алексея Кокорина.

По информации пресс-службы главы региона, Роман Ванюков сообщил, что в Курганской области, все, что запланировано на 2017 год, практически завершено, а с будущего года проект получит продолжение. В ближайшее время должны быть подготовлены пятилетние муниципальные программы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств до 2022 года.

Кокорин в свою очередь, обращаясь к присутствующим на заседании руководителям районов, особо подчеркнул: «Есть возможность в течение пяти лет значительно улучшить состояние наших дворовых территорий, общественных мест. Тут дополнительные финансовые возможности, которые нужно обязательно использовать. И муниципальные образования, как никто, должны быть в этом заинтересованы. Поэтому заявки соответствующим образом должны быть сделаны обязательно».

Губернатор сделал акцент на информационной работе с населением, чтобы устранить разногласия между жителями по поводу того, какие объекты возводить на придомовых территориях.

«Одним нужны площадки для выгула собак, другим нужны лавочки, третьим – парковки, четвертым – плоскостные сооружения для детей. И полное понимание здесь найти очень трудно. Для этого должны проходить общественные слушания в тех дворах, которые планируется в перспективе включить в планы, для того, чтобы все конфликтные ситуации были сняты. Необходимо полное понимание по реализации данного проекта. Это непростая работа, но жители должны быть информированы, и, прежде всего, заинтересованы», – отметил глава области.

О реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в своих муниципальных образованиях доложили представители г. Кургана, Частоозерского, Мишкинского и Щучанского районов. При этом Алексей Кокорин поставил задачу в кратчайшие сроки завершить все оставшиеся работы и проинформировать Минстрой РФ.

Отдельно на заседании рассматривался вопрос, касающийся организации проектной деятельности в органах власти. Информацию представил заместитель Губернатора – директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

Говоря о важности введения новых методов управления, Алексей Кокорин подчеркнул: «Со следующего года проектное управление будет введено по всем основным направлениям – в здравоохранении, образовании, культуре и так далее. Это – поручение Президента РФ, которое будет четко контролироваться и отслеживаться. Мы пока на третьем месте по внедрению целевых моделей, так давайте выдерживать эти темпы. Покажем, что мы специалисты, которые умеют работать. Для этого все есть, не нужны какие-то финансовые вливания. Желание просто должно быть у всех одно. Еще раз повторю, – только совместными усилиями можно решать многие вопросы. До конца года в каждом муниципальном образовании должны появиться свои проектные офисы, который должен возглавлять лично глава муниципального образования».

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