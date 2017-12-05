Курганские родители массово жалуются на поборы в школах и детсадах

Жители Курганской области жалуются в надзорные органы на поборы в дошкольных и среднеобразовательных учреждениях. Такая информация была озвучена на сегодняшнем круглом столе в зауральской прокуратуре посвященном вопросам принуждения родителей к оказанию так называемой «добровольной помощи» школам и детским садам. Председательствовал на заседании прокурор области Игорь Ткачев.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в обсуждении вопроса приняли участие уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина, первый заместитель председателя Курганской областной думы Владимир Хабаров, начальник Департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова, руководитель администрации Кургана Андрей Потапов, заместитель председателя Общественной палаты Курганской области Борис Куган, председатель Общественной молодежной палаты при Курганской областной думе Сергей Лоськов, председатель Курганского регионального Совета Общероссийской общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Сергей Деньга, заведующая МБДОУ «Детский сад №54» Кургана Ирина Ничкова.

С учетом поступивших в прокуратуру жалоб и результатов надзорных мероприятий в сентябре-октябре текущего года были проведены проверки, направленные на выявление и пресечение фактов «добровольных» пожертвований, в образовательных организациях области. Кроме того, 03.11.2017 состоялась прямая линия с населением по вопросу имеющейся практики принуждения родителей школьников и воспитанников детских садов оказывать благотворительную помощь образовательным организациям в виде оплаты учебников, игрушек и мебели, ремонтных работ, услуг охраны, а также внесения обязательных «добровольных» взносов в фонды классов и школ.

Прокуратурой в текущем году при проверке образовательных организаций выявлено и опротестовано более 30 локальных актов, возлагающих обязанности на родителей оказывать содействие в ремонте и благоустройстве школ и детских садов. Кроме того, внесено 42 представления с требованием прекратить незаконную деятельность и привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Факты поборов выявлены в 14 муниципалитетах области.

В ходе надзорных мероприятий выявлены факты принуждения родителей к оказанию так называемой «добровольной помощи» школам и детским садам в 14 муниципалитетах. Такие действия совершаются путем убеждения родителей оказать материальную помощь на собраниях, в личных беседах, через записи в дневниках или рассылки СМС-сообщений и рассчитаны на безусловное исполнение заявленных администрацией требований только из-за факта обучения ребенка в данной образовательной организации.

В школах Кургана и Шадринска, Белозерского, Кетовского и Катайского района родители за свой счет приобретали комплекты учебных пособий стоимостью от 2 до 3,5 тыс. рублей; в Юргамышском, Шадринском и Каргапольском районов – сдавали овощи в школьную столовую. Администрация детского сада «Сказка» (Катайский район) за счет средств законных представителей оплатила обработку территории детского сада от клещей и ремонт групп. В детском саду № 127 (Курган) собранных с родителей денежных средств хватило, чтобы завести песок на игровую площадку, отремонтировать систему отопления и спортивное оборудование.

В школе №36 Кургана в сентябре текущего года администрация собрала более 100 тыс. руб. на организацию охраны, несмотря на то, что обеспечение безопасности во время образовательного процесса относится к исключительной компетенции самой школы. В школе №45 сумма превысила 70 тыс. руб., руководство использует эти средства на ремонт оргтехники и обеспечение надлежащего освещения в классах.

Наибольшее число поступивших в прокуратуру области жалоб на поборы, в том числе, в ходе проведенной в ноябре текущего года прямой линии, касается нарушений в школах и детских садах областного центра. На сегодняшний день нарушения выявлены в 18 образовательных организациях, проверки в 11 – продолжаются. Среди установленных фактов: родители оплачивают услуги охранников, приобретение стройматериалов, ремонтируют учебные кабинеты и игровые площадки, приобретают игрушки и учебные пособия.

По итогам круглого стола принято решение организовать совместные мероприятия прокуратуры области и общественных организаций, направленные на искоренения незаконной практики поборов и повышение информированности населения о правах в сфере образования.

Курган. Другие новости 05.12.17

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