Первый фестиваль «Один плюс один» прошел в Зауралье

Торжественное открытие первого фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Один плюс один» состоялось накануне в зауральской столице. В церемонии принял глава региона Алексей Кокорин.

Открывая церемонию награждения лучших по итогам областного конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья, Алексей Кокорин отметил: «У нас в области проживают около 80 тысяч людей с ограниченными возможностями, 3 тысячи из них – дети. Этот фестиваль дает возможность нашему подрастающему поколению, детям, которые имеют ограничения в здоровье, почувствовать уверенность в завтрашнем дне, понять, что они не забыты, что они нам нужны. Бог наградил вас любовью, твердостью духа, талантами. Желаю вам мира, добра, а самое главное – здоровья».

По оценке организаторов, смена формата конкурса – теперь на одной сцене выступают и инвалиды и те, кто не имеет ограничений в здоровье, – позволили большему числу участников проявить свои творческие способности. В этом году на него заявились более 200 человек. Лучших выбирали в нескольких номинациях: «Сделай сам» (декоративно-прикладное творчество), «Писательский талант» (литературные произведения), «Изобразительное искусство», «Исполнительское мастерство» (вокал, хореография, художественное слово, игра на музыкальных инструментах).

Алексей Кокорин вручил гран-при фестиваля четырем зауральцам. Губернатор также осмотрел выставку декоративно-прикладного искусства, миниатюрных моделей техники, творческих работ в самых разных стилях и техниках, которые были выполнены участниками фестиваля. Как отметили члены жюри, очень трудно представить, что экспозиция создана инвалидами: ее уровень очень высокий.

Отметим, главная цель фестиваля – поддержать тех, кто имеет ограничения в здоровье, создать для них все условия для развития творческих способностей, еще раз показать, какие они умные и талантливые. Кроме того, организовать совместные творческие проекты с талантливыми сверстниками, не имеющими ограничений в здоровье.

По данным пресс-службы курганского губернатора, организатором проведения фестиваля выступило правительство Курганской области. «Один плюс один» проводится в рамках государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Гран-при фестиваля завоевали:

Анастасия Утюпина – в номинации «Сделай сам», Людмила Кузнецова – в номинации «Писательский талант, Михаил Кропачев – в номинации «Изобразительное искусство», Студия инклюзивного творчества «Многогранник» (руководитель Вера Никитина) – в номинации «Исполнительское мастерство».

Курган. Другие новости 05.12.17

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