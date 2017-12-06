27-летняя курганка попалась с крупной партией «синтетики»

В зауральской столице в подъезде жилого дома по улице Горького накануне сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Кургану задержана 27-летняя неработающая жительница города.

По данным пресс-службы управления МВД по Курганской области, в ходе личного досмотра у неё было обнаружено и изъято два полимерных пакета с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 6,45 граммов, что считается крупным размером для данного вида наркотика. По словам задержанной, наркотики она хранила для личного употребления.

По данному факту в отделе полиции №1 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган. Другие новости 06.12.17

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