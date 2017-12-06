Губернатор Кокорин: разработка урановых руд – новый виток в развитии курганской экономики

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин дал оценку разработке урановых руд в Звериноголовском районе. Это произошло в ходе круглого стола, который прошел сегодня, в Курганском государственном университете.

По информации губернаторской пресс-службы, участие в заседании приняли представители органов государственной власти региона, федеральных структур, уранового холдинга «Атомредметзолото», образовательных и научных организаций. Среди участников – российские геоэкологи, доктора и кандидаты геолого-минералогических наук, которые представляют научные центры Института геоэкологии РАН, Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской Академии Наук, Северского технологического института – филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Курганского государственного университета.

Как отметил Алексей Кокорин, в целях увеличения объемов добычи стратегического сырья и в соответствии с решением правительства Российской Федерации, в этом году месторождение Добровольное по результатам аукциона передано в пользование акционерному обществу «Далур», которое зарекомендовало себя как высокоэффективное и социально ответственное предприятие, вносящее заметный вклад в экономику области.

«Предприятие «Далур» успешно реализует свой проект на территории Далматовского и Шумихинского районов и по технологии добычи урана доказало полную экологическую безопасность. Предприятие социально ориентированное. Для Звериноголовского района – перспективная точка экономического развития. Разработка месторождения Добровольное – это новый виток в экономике не только муниципального образования, но и в целом Курганской области, – подчеркнул Алексей Кокорин. – Планируемое освоение месторождения Добровольное создаст новые высококвалифицированные рабочие места, будет способствовать решению социальных вопросов муниципалитета. Нам необходимо сохранить природный потенциал района, здоровую окружающую среду, обеспечить максимальное сбережение природных комплексов».

АО «Далур» – первое в России предприятие по добыче урана методом подземного выщелачивания, которое в Зауралье ведет разработку Далматовского и Хохловского месторождений урана в Шумихинском районе. Как отметил Алексей Кокорин, благодаря продуманной социальной политике предприятия в муниципалитетах произошли позитивные перемены.

Как доложил в ходе круглого стола директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев, в Курганской области заключены трехсторонние соглашения с 11 крупными предприятиями, действующими на территории региона, о снижении негативного воздействия на окружающую среду. Среди тех, кто обязуется отдавать приоритет экологической безопасности территории, – и предприятие «Далур».

Комментируя тему экологической безопасности, Губернатор подчеркнул: «Системный мониторинг, который сегодня происходит на территории Шумихинского и Далматовского районов, перейдет и на месторождение Добровольное. Соответствующий мониторинг будет проводиться при участии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Реализация проекта должна идти с соблюдением всех мероприятий по полной экологической безопасности, а также с полной открытостью. Каждый житель Курганской области должен быть уверен, что добыча урана не повлечет за собой негативных явлений».

Как рассказали в ходе круглого стола представители предприятия «Далур», в Звериноголовском районе будет использоваться проверенная и в то же время усовершенствованная технология добычи урановых руд методом подземного выщелачивания, которая пройдет обязательную экологическую экспертизу. Также выступили ученые-геологи и экологи, которые подчеркнули, что накоплен огромный опыт экологического мониторинга в разных странах и регионах.

Курган. Другие новости 06.12.17

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