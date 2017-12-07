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Четверг, 7 декабря 2017, 09:52 мск

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Зауральца Али Лебедева осудили за контрабанду белорусского тестостерона

Зауральца Али Лебедева осудили за контрабанду белорусского тестостерона

Жителя Курганской области осудили за контрабанду из Республики Беларусь. На основании представленных государственным обвинителем доказательств Кетовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя села Менщиково Али Лебедева, сообщает пресс-служба зауральской прокуратуры.

По данным ведомства, он признан виновным по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс сильнодействующих веществ».

Судом установлено, что в мае этого года Лебедев через сеть Интернет приобрел для личного употребления и организовал поставку к месту проживания из Республики Беларусь анаболических стероидов: «Danabol – methandienone», «Decaver Nandrolone Decanoate», «Testosterona prorionate», содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен.

Лебедеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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