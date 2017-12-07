Зауралье обеспечило себя профлистом и грозит выйти на рынки соседей

Зауральские производители обеспечили регион профнастилом, профлистом и металлочерепицей и собираются выйти на рынки соседних областей. Такая информация была представлена сегодня в ходе рабочего визита главы Курганской области Алексея Кокорина на предприятии ООО ПКФ «УралПрофиль», которое первое на территории Зауралья начало производить кровельную продукцию для строительной отрасли.

Предприятие принимает участие в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, поставляя подрядным организациям материалы для отделки кровли и фасадов. Производители намерены заявиться на поставку материалов в рамках инвестиционной программы Курганской области, благодаря которой идет восстановление социальных объектов региона – детских садов, школ, центров социального обслуживания, домов культуры, а также строительства жилья для детей-сирот. Подрядные организации, выигравшие тендер на участие в госпрограммах, будут заинтересованы в приобретении стройматериалов у местного товаропроизводителя, так как это будет дешевле: в стоимость не будут заложены траты на транспортировку и услуги посредников.

Алексею Кокорину показали производственный цикл создания кровельных материалов, в частности, новый цех, открытый в сентябре этого года, где выпускают профлист из профиля высотой 44 мм. Объем производимой продукции позволит закрыть потребность в этом материале при реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Как рассказал главе региона директор ООО ПКФ «УралПрофиль» Андрей Голдобин, кровельный профнастил изготавливают из стального оцинкованного листа со специальным защитно-декоративным полимерным покрытием. У покрытия небольшой вес, высокая жесткость и длительный срок службы. Производственную линию могут обслуживать всего два человека – оператор и подсобный рабочий. Всего на заводе работают около 40 человек. Предприятие готово выпускать порядка 600 тысяч кв.м профнастила и более 140 тысяч кв.м сайдинга в год.

Говоря о важности развития промышленности строительных материалов на территории Курганской области, а также реализации политики импортозамещения Алексей Кокорин подчеркнул: «Мы были на открытии данного производства раньше, и тогда я высказал просьбу, чтобы предприятие заявилось на участие в реализации программы капремонта. Она долгосрочная, объем металла нужен большой. Это не только импортозамещение, благодаря таким производствам сокращается ввоз строительных материалов извне. Тем самым мы поддерживаем собственных товаропроизводителей и даем рынку развиваться, естественно, на конкурентной основе. Такой бизнес в Курганской области востребован. И тех объемов, которое будет выпускать предприятие, хватит для закрытия потребности Зауралья в стройматериалах и реализации продукции нашим соседям. Строительная продукция наших производителей – это импортозамещение и сокращение затрат на реализацию госпрограмм».

Курган. Другие новости 07.12.17

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