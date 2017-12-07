Курганцы стали меньше болеть ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Курганской области на сегодняшний день на 5,3 процента ниже, чем за аналогичный период пяти прошлых лет. Так, с 27 ноября по 3 декабря в регионе зарегистрирован 4221 случай ОРВИ, заболевших гриппом не зарегистрировано.

По информации пресс-службы главы Зауралья, об этом замгубернатора по социальной политике Александра Карпова и участников совместного заседания комиссии по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории Курганской области и комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области 7 декабря проинформировала главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Оксана Сагайдак.

«Заболеваемость находится на обычном сезонном уровне. Групповых вспышек заболеваний в организованных коллективах не зарегистрировано. Если сравнивать с эпидемическим порогом прошлого года – 7010 случаев по области, – сейчас заболеваемость ниже этого уровня на 40 процентов», – отметила Оксана Сагайдак.

Она также подчеркнула, что учитывая, что в этом году 43 процента жителей Зауралья привито от гриппа, высокого эпидемического уровня заболеваемости специалисты не прогнозируют. По данным департамента здравоохранения в лечебных учреждениях есть необходимый запас лекарственных препаратов, в полном объеме сформирован запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. Ведется мониторинг наличия лекарств и средств защиты в аптечной сети. Для госпитализации взрослых больных готово 292 койки, детей – 161 койка. Дополнительно при необходимости в стационарах будет развернуто еще 775 коек. Обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких составляет 130 процентов от потребности. На 100 процентов учреждения здравоохранения обеспечены пульсоксиметрами.

Александр Карпов поручил Департаменту здравоохранения и Управлению Роспортебнадзора по Курганской области продолжать контролировать ситуацию

Курган. Другие новости 07.12.17

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