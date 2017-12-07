Главой Шадринска вновь выбрали агрария Владимира Осокина

Открытое заседание Шадринской районной думы, в ходе которого прошла процедура избрания главы муниципального образования прошло сегодня в курганском Шадринске. Главой города в очередной раз стал Владимир Осокин.

По информации пресс-службы курганского губернатора, выборы прошли в соответствии с федеральным и региональным законодательством: глава района был избран депутатами районной Думы по результатам конкурса. В составе конкурсной комиссии – представители Правительства области и муниципального образования, возглавил ее – заместитель Губернатора – руководитель Аппарата Правительства Вадим Шумков.

Кандидаты представили свои программы первоочередных мероприятий социально-экономического развития Шадринского района. Комиссия оценила их профессиональную компетентность.

В ходе заседания Шадринской районной думы, в котором приняли участие представители муниципальных образований района, общественности, состоялось представление кандидатов и их программ. Затем прошла процедура тайного голосования. Кандидатуру Владимира Осокина единогласно поддержали все 15 депутатов Шадринской районной Думы.

Напомним, что Владимир Валерьевич Осокин родился 11 февраля 1960 года в деревне Шуткино Каргапольского района Курганской области. После окончания школы в 1977 году поступил в Курганский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1982 году, получив квалификацию «Зооинженер». С 1983 года работал главным зоотехником в колхозе «Заветы Ленина» Шадринского района В 1986 году был избран председателем колхоза «Речной» Шадринского района, где работал около 12 лет. В 1995 году Осокин в составе делегации от Курганской области изучал вопросы агробизнеса в США. В 1998 году был назначен первым заместителем главы администрации Шадринского района, начальником управления сельского хозяйства. В 1999 году он избран Главой Шадринского района и с тех пор и возглавляет муниципальное образование. Был удостоен звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России», знаков «Отличник народного просвещения», «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и «За заслуги перед Шадринским районом», награжден Почетными грамотами правительства Курганской области и Курганской областной Думы, благодарственным письмом Центральной Избирательной Комиссии, медалями Т. С. Мальцева и Российского Фонда мира.

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