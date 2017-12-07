Зауральские муниципии будут планово противодействовать ВИЧ

До 15 декабря муниципальные образования Зауралья должны утвердить планы по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на 2018 год. Такое поручение замгубернатора по социальной политике Александр Карпов дал на совместном заседании комиссии по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории Курганской области и комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья. Между тем, по информации главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главного врача Курганского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Оксаны Сагайдак, по-прежнему ведущими путями заражения ВИЧ остается половой путь и наркотический. Работа по выявлению, лечению и профилактике заболевания в Зауралье ведется в соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и региональными планами. Наибольшая доля инфицированных приходится на людей от 30 до 39 лет. За 11 месяцев 2017 года на ВИЧ обследовано почти 205 тысяч зауральцев, или 23,9% населения, что на 28,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлено 922 заболевших.

Оксана Сагайдак отметила, что не все районы уделяют достаточное внимание обследованию населения на ВИЧ. Ниже среднеобластного уровень обследования в Юргамышском и Каргапольском районах. Заместители глав по социальным вопросам этих муниципальных образований и главные врачи центральных районных больниц были приглашены на заседание комиссии. Александр Карпов и директор Департамента здравоохранения Лариса Кокорина акцентировали внимание на активизации взаимодействия с медико-социальными группами, необходимости обязательного обследования 100% наркопотребителей, больных туберкулезом, людей, ведущих асоциальный образ жизни и входящих в группы риска.

Подводя итоги заседания, Александр Карпов отметил: «До 15 декабря в районах и городах Кургане и Шадринске планы по противодействию распространению ВИЧ на 2018 год должны быть согласованы с департаментом здравоохранения Курганской области, главным внештатным специалистом по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и утверждены непосредственно главами муниципальных образований. В планах должны быть прописаны конкретные действенные мероприятия и четкие сроки их выполнения».

Курган. Другие новости 07.12.17

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