Полицейский из Кургана Роман Макаров вошел в 300 полуфиналистов «Лидеров России»

Одним из трехсот победителей полуфинала конкурса «Лидеры России», отобранных из 18 тысяч кандидатов, стал начальник отдела по расследованию мошенничеств, совершённых с использованием средств сотовой связи, УМВД России по Кургану Роман Макаров. Это выяснилось по итогам очередного этапа всероссийского конкурса, который прошел с 3 по 6 декабря в Екатеринбурге.

По информации УМВД России по Кургану, о данном конкурсе Роман узнал в сентябре текущего года и решил принять в нем участие. Он зарегистрировался на официальном сайте конкурса, после чего приступил к прохождению заочного этапа. Во время онлайн-тестирований кандидатам было необходимо продемонстрировать свои интеллектуальные способности и управленческий потенциал.

По результатам испытаний Роман вошел в число сильнейших участников Уральского федерального округа и был приглашён к участию в полуфинале конкурса. В течение четырех дней в Екатеринбурге Роман и остальные участники выполняли задания, оценивающие их умение работать в команде, лидерские качества, стратегическое мышление и т.д. Кроме того, для участников проводились мастер-классы и деловые игры на решение управленческих задач.

Итоги полуфинала будут подведены жюри конкурса в течение десяти дней. После этого станут известны имена финалистов, которые примут участие в завершающем этапе конкурса в городе Москве в январе-феврале 2018 года.

Курган. Другие новости 07.12.17

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