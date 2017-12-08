Зауральских убийц братьев Молочковых приговорили к пожизненному и 17 годам зоны

Курганский областной суд накануне на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении двух родных братьев – 49-летнего Андрея Молочкова и 59-летнего Сергея Молочкова.

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, братья признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц», Молочков Андрей также по ч.1ст.119 УК РФ «Угроза убийством». Государственным обвинителем доказано, что 12 февраля 2016 года в вечернее время братья находились в доме одного из них в селе Верхнеключевское Катайского района Курганской области.

В процессе распития спиртных напитков между ними и жителем города Каменск-Уральский Свердловской области, также находившимся в доме, произошла ссора на почве ревности, в ходе которой обвиняемые задушили потерпевшего взятым на месте происшествия обувным шнурком. Произошедшее увидел совершеннолетний сын одного из соучастников, в связи с чем отец высказал в его адрес угрозу убийством.

Впоследствии злоумышленники спрятали тело убитого на мусорной свалке, расположенной за селом.

В мае 2017 года Курганский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес подсудимым оправдательный приговор, признав их невиновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц», одного из них также по ч.1ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

Государственным обвинителем данное решение было обжаловано.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации удовлетворила кассационное представление прокуратуры Курганской области и отменила оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение.

Молочкову Сергею назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, Молочков Андрей приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании 2 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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