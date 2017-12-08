Курганские власти пролонгируют соглашение с РЖД до 2020 года

Соглашение между правительством Курганской области и ОАО «Российские железные дороги» планируется пролонгировать до 2020 года. Работа над соглашением уже завершается. Документ будет принят в ближайшее время. Такая информация была озвучена в ходе сегодняшней рабочей встречи главы Зауралья Алексея Кокорина с первым заместителем начальника Южно-Уральской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Александром Сельменских.

По данным губернаторской пресс-службы, между правительством Курганской области и действует ОАО «Российские железные дороги» действует соглашение о сотрудничестве и взаимодействии на 2015-2017 годы. В рамках исполнения этого документа решены вопросы организации транспортного обслуживания предприятий и населения региона, а также достигнуты договоренности о пригородных железнодорожных перевозках, в том числе о льготном проезде обучающихся.

Регион в рамках соглашения с ОАО «Свердловская пригородная компания» компенсирует часть потерь в доходах компании, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Курганской области. Так, за 2016 год компенсация произведена в полном объеме, частично произведена оплата и за 2017 год.

По информации Александра Сельменских, по итогам 2017 года ожидается увеличение объемов железнодорожных грузоперевозок на 12% по сравнению с прошлым годом.

«У нас налажено конструктивное сотрудничество с Российскими железными дорогами. С учетом напряженности бюджета региона, мы, тем не менее, стараемся выполнять свои обязательства в рамках соглашения и будем их выполнять и впредь. Рост объема грузоперевозок отражается в увеличении налоговых поступлений, отчисляемых железной дорогой в бюджет Курганской области», – отметил Алексей Кокорин.

Соглашение с ОАО «Российские железные дороги» планируется пролонгировать до 2020 года. Работа над документом завершается. Он будет принят в ближайшее время.

Также в ходе рабочей встречи обсудили ситуацию с восстановлением объема производства на Петуховском литейно-механическом заводе и загрузкой предприятия заказами на 2018 год. Совет директоров предприятия также возглавляет Александр Сельменских. А основным потребителем продукции является ОАО «Российские железные дороги» и его дочерние компании.

«Петуховский литейно-механический завод – градообразующее предприятие для города Петухово. Это рабочие места и налоговые поступления. Совместными усилиями нужно предпринять все возможное, чтобы вывести завод из трудной ситуации и увеличить объем заказов», – подчеркнул губернатор.

Курган. Другие новости 08.12.17

Зауральских убийц братьев Молочковых приговорили к пожизненному и 17 годам зоны. / Полицейский из Кургана Роман Макаров вошел в 300 полуфиналистов «Лидеров России». / Зауральские муниципии будут планово противодействовать ВИЧ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»