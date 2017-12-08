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Пятница, 8 декабря 2017, 13:24 мск

Курган

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За первоапрельский ложный донос жительницу Шатрово оштрафовали на 10 тысяч рублей

За первоапрельский ложный донос жительницу Шатрово оштрафовали на 10 тысяч рублей

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Шатровским районным судом вынесен приговор в отношении 30-летней Елены Кулаковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ «Ложный донос».

По информации пресс-службы курганской прокуратуры, было установлено, что 1 апреля текущего года Кулакова на почве личных неприязненных отношений написала заявление в ОП «Шатровское» о привлечении сожителя к уголовной ответственности за якобы высказанную в ее адрес угрозы убийством, которые сопровождались, в том числе, демонстрацией оружия, что послужило основанием для возбуждения уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Однако в ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина не совершал противоправные деяния. Более того, сам факт совершения преступлений не нашел своего подтверждения, в связи с чем, уголовные дела прекратили за отсутствием события преступления.

Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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