За первоапрельский ложный донос жительницу Шатрово оштрафовали на 10 тысяч рублей

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Шатровским районным судом вынесен приговор в отношении 30-летней Елены Кулаковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ «Ложный донос».

По информации пресс-службы курганской прокуратуры, было установлено, что 1 апреля текущего года Кулакова на почве личных неприязненных отношений написала заявление в ОП «Шатровское» о привлечении сожителя к уголовной ответственности за якобы высказанную в ее адрес угрозы убийством, которые сопровождались, в том числе, демонстрацией оружия, что послужило основанием для возбуждения уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Однако в ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина не совершал противоправные деяния. Более того, сам факт совершения преступлений не нашел своего подтверждения, в связи с чем, уголовные дела прекратили за отсутствием события преступления.

Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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