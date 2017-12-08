Курганские пограничники поймали двух узбеков-нелегалов, задержанным грозит до 6 лет

В прокуратуре Курганской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Республики Узбекистана. Они обвиняются в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, по версии следствия, в сентябре текущего года соучастники, лишенные ранее права на въезд в Россию, предварительно договорившись, в обход установленных пограничных пунктов пропуска незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации с территории Узункольского района Костанайской области Республики Казахстан на территорию Половинского района Курганской области.

Благодаря бдительности сотрудников пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям они были задержаны.

Уголовное дело направлено в Половинский районный суд для рассмотрения по существу. В случае признания виновными злоумышленникам грози наказание до 6 лет лишения свободы.

Курган. Другие новости 08.12.17

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