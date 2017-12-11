В УрФО растет процент тяжких и особо тяжких преступлений

В Уральском Федеральном округе растет процент тяжких и особо тяжких преступлений. Такая информация была представлена в конце прошлой недели на оперативном совещании с участием руководителей следственных управлений СК России, дислоцирующихся на территории Уральского федерального округа (УрФО), которое провел зампред Следственного комитета РФ Илья Лазутов.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, на совещании были подведены итоги работы следственных органов СК России за 10 месяцев текущего года. Было отмечено, что за истекший период правоохранительными органами входящих в состав УрФО субъектов зарегистрировано 169 476 преступлений, в целом по России зарегистрировано снижение уровня преступности на 5,2%. Однако, несмотря на снижение общего уровня преступности, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в УрФО возрос на 5,5%, но остался ниже, чем по России в целом.

Особое внимание заместитель председателя СК России акцентировал на вопросах рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением трудовых и социальных прав граждан в части невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат, а также погашением просроченной задолженности. О состоянии работы по данному направлению и принимаемых мерах доложили руководители следственных управлений по Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областям, по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Заместитель главы ведомства также обратил внимание руководителей следственных подразделений на необходимость принципиально реагировать на каждый сигнал о невыплате заработной платы и иных социальных выплат и принимать незамедлительные меры для их погашения, в том числе межведомственного характера. Кроме того было отмечено, что еще одним из важнейших направлений деятельности ведомства был и остается прием и рассмотрение обращений граждан. Илья Лазутов указал на необходимость обеспечения всесторонней проверки изложенных в жалобах доводов, внимательного отношения к гражданам.

В завершение совещания заместитель председателя СК России дал ряд конкретных указаний и поручений, направленных на совершенствование работы по приоритетным направлениям деятельности следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Уральского Федерального округа.

Курган. Другие новости 08.12.17

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