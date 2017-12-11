Из-за халатности курганских чиновников Частоозерье на грани отопительного коллапса

Из-за халатности местных властей зауральское село Частоозерье оказалось на грани полномасштабного отопительного коллапса. В дело была вынуждена вмешаться курганская прокуратура.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с целью защиты прав граждан надзорным ведомством принимался комплекс мер прокурорского реагирования. Главе района, где в результате бездействия ресурсоснабжающей организации и администрации муниципалитета некоторые жилые дома и социальные объекты получали тепло не надлежащего качества, было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, за неисполнение требований прокурора первый заместитель Главы привлечен к административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса РФ об АП, генеральный директор ООО «Частоозерская теплосеть» – по ст. 7.23 Кодекса РФ об АП (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами)

Кроме того, в Уральском управлении Ростехнадзора на рассмотрении находятся административные материалы по ч. 1 ст. 9.11 Кодекса РФ об АП (нарушение правил пользования правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей) в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации.

По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения котлов отопления (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В настоящее время муниципальное образование не в полном объеме обеспечено необходимым запасом угля – 70 тонн вместо необходимого нормативного запаса в размере около 450 тонн, что может повлечь крайне негативные последствия и массовое нарушение прав граждан.

О ситуации проинформирован губернатор Курганской области, который потребовал от руководства регионального департамента ЖКХ принять дополнительные организационные меры по соблюдению температурного режима в домах граждан и на социальных объектах на весь отопительный период.

Состояние законности по обеспечению граждан коммунальными услугами надлежащего качества находится на контроле прокурора Курганской области.

Курган. Другие новости 11.12.17

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