Далматовский лихач на «пешеходнике» насмерть сбил 77-летнюю бабушку и ее 5-летнюю внучку

В курганском Далматово в минувшую субботу случилось смертельное ДТП. По данным УГИБДД УМВД России по Курганской области, около 17:40 на улице Советской в городе Далматово 47-летний житель района, управляя автомобилем ВАЗ-2106, допустил наезд на пешеходов, 77-летнюю женщину и ее 5-летнюю внучку, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте аварии, девочка получила травмы. По предварительной информации, световозвращающие элементы на одежде пешеходов отсутствовали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Кроме того, в период с 8 по 10 декабря на территории Курганской области зарегистрировано 101 ДТП. Из них в 10 дорожно-транспортных происшествиях два человека погибли и 16 получили травмы. Обстоятельства всех ДТП устанавливаются.

В период с 8 по 10 декабря сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1969 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 26 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1150 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

На территории Куртамышского района опрокинулся автомобиль. По предварительной информации 10 декабря около 19:50 часов на 35 километре автодороги «Куртамыш – Целинное» 59-летний житель Кургана, управляя автомобилем Renault Koleos, двигаясь со скоростью не соответствующей конкретным условиям движения, не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия пассажир автомобиля, 60-летняя женщина получила травмы. Водитель в аварии не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Далматово, служба новостей

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