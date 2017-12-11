До 2020 года в Зауралье из-за рубежа собираются переселить 2 тысячи соотечественников: пока переехали 352

В 2017 году в Курганскую область из-за рубежа переселились 352 соотечественника – это специалисты из разных сфер. Большая часть таких граждан – из Казахстана и Украины. Переехать в Российскую Федерацию на постоянное место жительства они смогли благодаря реализации программы по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, такую информацию представил сегодня, 11 декабря, начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов на аппаратном совещании. Программа действует с 2013 года и рассчитана на 7 лет. До 2020 года планируется переселить около двух тысяч соотечественников, в том числе членов их семей.

Наибольшее количество соотечественников выразили желание переехать на постоянное место жительство в Курган, Кетовский и Половинский районы. Как рассказал Игорь Ксенофонтов, анализ участников программы говорит о том, что больше половины приехавших принадлежат к наиболее мобильной возрастной группе – от 18 до 40 лет.

«Соотечественники заняли свободные вакансии, существовавшие длительное время в различных сферах деятельности в районах Зауралья: специалистов высшего и среднего уровней квалификаций в области образования, воспитания, культуры; специалистов и рабочих в области сельского хозяйства, промышленности, строительства; врачей, среднего и младшего медицинского персонала», – подчеркнул Игорь Ксенофонтов.

Также в Курганскую область переселились и 30 студентов. После окончания учебы они планируют остаться в регионе и работать здесь же.

Игорь Ксенофонтов отметил, что в 2017 году общий объем финансирования на предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся гражданам и членам их семей составил почти 1,8 миллионов рублей, из них 1,3 миллиона – средства из федерального бюджета. За счет этого финансирования специалисты помогли оформить документы, в частности восстановить и признать дипломы об образовании иностранных граждан, выплатили единовременную компенсацию на жилищное обустройство и другое. Однако, жилищный вопрос остается наиболее острым, подчеркнул Игорь Ксенофонтов.

В следующем году реализация программы по добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, продолжится. Планируется продлить ее до 2025 года.

Первый замгубернатора Виктор Сухнев акцентировал внимание на том, что в регионе ждут специалистов: «В целом, целевые показатели по исполнению программы выполняются. Необходимо продолжать работу и в следующие годы. И, конечно, надо делать всё возможное, чтобы к нам приезжали специалисты – врачи, учителя и представители других важных профессий».

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