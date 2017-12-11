В Кургане растут цены на овощи и рыбу, снижаются – на гречу и сосиски

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана продолжает мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, непродовольственные товары, а также лекарственные препараты.

По данным пресс-службы курганской мэрии, за последний месяц возросли цены на свежие огурцы (7,5%) и свежую капусту (7,3%). Кроме того, увеличение наблюдается еще на некоторые продукты – морковь (7%), лук (3,1%), рыбу (3,7%), сливочное масло и картофель (2,5%), творог (1,2%). Незначительное повышение, менее 1%, отмечено на рис, пастеризованное молоко, свинину, сметану и говядину.

За этот же период снизились цены на гречневую крупу (3,9%), свежие помидоры (2,7%), сахар (1,9%), сосиски (0,6%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (0,4%).

За период с начала 2017 года рост цен отмечен на такие продукты как лук, молоко, сливочное масло, морковь, картофель, творог, сыр, вареную колбасу.

Среди лекарств подорожали эссенциале форте Н, валидол, лоперамид, колдрекс, алмагель, ацикловир, супрастин и другие. Меньше стали стоить аспирин (на 6,2%), офтан эналаприл (на 5,4%), панкреатин (на 3,4%), катахром (на 3,1%), верошпирон (на 2,8%), винпоцетин (на 1,5%), амброксол (на 1%), анальгин и нимесулид (на 0,8%), амоксициллин (на 0,3%).

Из группы непродовольственных товаров отмечен рост цен на бензин марки АИ-95 (на 0,7%), АИ-92 (на 0,6%). Дизельное топливо также подорожало на 5,4%.

Курган, служба новостей

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