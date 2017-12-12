Педофила-эксгибициониста разыскивают курганские полицейские

Педофила-эксгибициониста разыскивают сотрудники зауральских сил правопорядка. По информации пресс-службы СУ СКР по Курганской области, следственными органами расследуется уголовное дело по факту совершения неустановленным мужчиной развратных действий в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что 7 ноября около 19 часов неустановленный мужчина, находясь вблизи дома № 35 по ул. 50 лет Победы в микрорайоне Черёмухово города Кургана, продемонстрировал свои половые органы двум девочкам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а затем скрылся с места происшествия. Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет; рост около 170-175 см; спортивного телосложения; волосы тёмные, короткие, над ушами выбриты полоски.

Был одет: серая футболка; тёмно-голубые джинсы с потёртостями в передней части; тёмные кроссовки; белые носки. На поясе коричневый ремень с металлической пряжкой прямоугольной формы. На шее была цепь из белого металла, на среднем пальце правой руки – перстень.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о подозреваемом, его местонахождении или обстоятельствах совершённого преступления, просьба обращаться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по телефонам: 8 (3522) 23-90-50, 23-88-31 либо 8 (982)-807-58-60.

Курган, служба новостей

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