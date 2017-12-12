Губернатор Кокорин и ОНФ договорились о дальнейшем сотрудничестве

Глава Зауралья Алексей Кокорин сегодня, 12 декабря, провел рабочую встречу с представителями регионального отделения Общероссийского Народного Фронта и обсудил реализацию ряда социальных проектов, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Как доложил глава исполкома местного отделения ОНФ Федор Теребенин, в течение прошлого года организацией были подготовлены 26 общественных рекомендаций органам исполнительной власти: по 12 работа полностью завершена, по 10 – ведется, 4 – требуют дополнительного рассмотрения. В этом году запущен ряд инициатив, одна из них – «дорожная инспекция». В топ-10 попали 8 дорог в Кургане, нуждающихся в ремонте. Из них 7 – капитально отремонтированы, на одной – проведен ямочный ремонт. Как отметил Федор Теребенин, это отличный показатель эффективности взаимодействия власти и общества.

Реализуются проекты, такие как «независимая оценка качества», «интерактивная карта свалок» твердых коммунальных отходов.

Алексей Кокорин подчеркнул: все вопросы и социальные инициативы, которые поднимает Общероссийский народный фронт, находятся на постоянном контроле в правительстве региона – это жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса, привлечение инвесторов.

Подводя итог обсуждению, глава Зауралья отметил: «Как показывает практика, конструктивное взаимодействие с общественными организациями дает позитивные результаты. Мы готовы к открытости, сотрудничеству, диалогу и рады взаимодействовать с гражданами как лично, так и через общественные институты. У нас с вами общие задачи – сделать жизнь зауральцев качественно лучше».

Курган, служба новостей

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