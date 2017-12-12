В Зауралье выросли наркооборот и экономическая преступность, зато снизилась «тяжкая» коррупция

Курганские правоохранители, на расширенном заседание региональной коллегии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Курганской области при полпреде президента РФ в УрФО, проанализировали криминогенную ситуацию в Зауралье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Курганской области.

По данным ведомства, провел заседание главный Федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов. В своем выступлении врио замначальника УМВД России по Курганской области – начальника полиции Юрий Рожков рассказал о работе органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности, противодействию незаконному обороту наркотиков, экономическим и коррупционным преступлениям.

Он отметил, что в целом криминогенная обстановка в Курганской области стабильная и контролируемая. В Зауралье почти на 11% наблюдается рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. С начала года зарегистрировано 1423 подобных преступления. На треть увеличилось число раскрытых наркопреступлений – 683.

Одним из приоритетных направлений деятельности УМВД является декриминализация экономики и борьба с коррупцией.

В текущем году сотрудниками УМВД России по Курганской области пресечено 545 преступлений в сфере экономики. Это на 19% больше, чем в прошлом году. В полтора раза выросли результаты выявления экономических преступлений в крупном и особо крупном размере.

Вместе с тем снизилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений со 128 до 125.

О состоянии дорожно-транспортной аварийности на территории Курганской области и мерах эффективности работы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин.

В текущем году на территории Зауралья произошло 897 дорожно-транспортных происшествий, погибло 128 человек, 1158 человек получили травмы различной степени. По сравнению с прошлым годом количество аварий возросло на девять происшествий. На 59 человек увеличилось число раненых, зато на два человека уменьшилось число погибших. С выше 80 ДТП совершено из-за нарушений Правил дорожного движения. Каждая третья авария произошла на дорогах федерального значения, где погибло на 17 человек больше, чем в прошлом году.

Курган. Другие новости 12.12.17

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