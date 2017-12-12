МФЦ для бизнеса откроют в Кургане

В Курганской области будет запущен пилотный проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одного окна», – так называемый МФЦ для бизнеса.

По информации пресс-службы курганского губернатора, соответствующее Постановление было принято сегодня, 12 декабря, на заседании правительства области.

«В целях развития системы оказания государственных услуг по принципу «одного окна» со Сбербанком России достигнута договоренность об открытии в феврале 2018 года на базе отделения, расположенного по адресу: улица Гоголя, 98, центра оказания услуг предпринимательству. По сути – это МФЦ для бизнеса, который будет расположен на территории финансово-кредитного учреждения», – рассказал первый заместитель директора областного департамента экономического развития Александр Кондратов.

По оценке разработчиков проекта, открытие специального многофункционального центра для субъектов предпринимательской деятельности позволит оперативнее решать вопросы с оформлением документов.

Курган. Другие новости 12.12.17

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