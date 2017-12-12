Жертвам урагана в Зауралье дадут денег на капремонт домов

Жителям деревни Малое Песьяново Мокроусовского района Курганской области, которые летом этого года стали жертвой урагана, будет оказана финансовая помощь из региональной казны. Более 1 миллиона 200 тысяч рублей будет выделено дополнительно из областного резервного фонда на оплату капитального ремонта жилых домов и социальных объектов в данном населенном пункте.

По информации пресс-службы курганского губернатора, такое решение принято сегодня, 12 декабря, на очередном заседании Правительства области.

Как сообщил начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Сергей Кетов, общую сумму направят на оплату капитального ремонта и выполненных общестроительных работ жилых домов, капитального ремонта кровли на социальных объектах в Малое Песьяново.

Напомним, что населенный пункт Малое Песьяново Мокроусовского района стал эпицентром урагана, который прошел 17-18 июня текущего года на территории Зауралья. Губернатор области Алексей Кокорин взял ликвидацию последствий сильного ветра под личный контроль и поручил оказать помощь пострадавшим жителям деревни.

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