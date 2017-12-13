Прокуратура привлекла к ответственности руководство Шадринской центральной больницы

Курганская прокуратура привлекла к ответственности руководство центральной районной больницы зауральского Шадринска. По итогам прокурорской проверки в лечебном учреждении, было выявлено множество нарушений законодательства.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в, частности, было установлено, что в ГБУ «Шадринская центральная районная больница» кабинеты врача-хирурга, терапевта, женской консультации, офтальмолога не оснащены необходимым медицинским оборудованием, также выявлены нарушения правил обращения медицинских изделий.

Так, препараты с истекшими сроками годности не были изолированы и хранились вне «зоны карантина» – в палате реанимации приемного отделения, процедурных кабинетах приемного отделения, поликлиники, клинико-диагностической лаборатории, кабинетах врача-офтальмолога и врача-хирурга поликлиники.

По постановлению прокурора главный врач больницы привлечен к административной ответственности по ст. 6.28 Кодекса РФ об АП «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий» и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» к наказанию в виде штрафа.

Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора, внесенного главному врачу ГБУ «Шадринская ЦРБ», 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению выявленных нарушений закона.

Шадринск, служба новостей

Шадринск. Другие новости 12.12.17

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