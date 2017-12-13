Жителей Зауралья просят помочь опознать личность тамбовского «Петра»

Представители органов правопорядка обратились к жителям Зауралья с просьбой помочь в опознании личности мужчины, который, по-видимому, страдает амнезией.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Курганской области, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области в настоящее время устанавливают личность гражданина, находящегося в реабилитационном центре «Союз» на территории города Тамбова.

Мужчина представляется именем «Петр». Документов при себе не имеет. Граждан, располагающих информацией о личности изображенного на фото гражданина, просят позвонить по телефонам 84752575172, 84752799248.

Курган, служба новостей

Курган. Другие новости 13.12.17

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