51-летний курганец зарезал 27-летнюю знакомую за негостеприимство

Житель зауральской столицы убил свою знакомую, которая попыталась выпроводить его из своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

По данным ведомства, следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя города Кургана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, с 24 на 25 сентября 2017 года обвиняемый распивал спиртное в квартире ранее знакомой ему женщины. Предложение хозяйки квартиры отправиться домой стало причиной последующего конфликта, в результате которого мужчина нанес последней взятым на столе ножом множественные удары в область туловища, шеи и конечностей. В результате преступных действий мужчины 27-летняя женщина скончалась на месте.

Непосредственно после совершенного убийства злоумышленник прошел в комнату, где совершил хищение принадлежавших потерпевшей 7 колец на общую сумму более 27 тысяч рублей и денег из кошелька, лежавшего на тумбе. С похищенным имуществом обвиняемый с места совершения преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению. Тело женщины было обнаружено на утро ее 16-летней сестрой, опекуном которой являлась потерпевшая.

Свою вину в совершении указанных преступлений мужчина признал полностью, написав чистосердечное признание. На период следствия судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба новостей

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