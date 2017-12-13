Курганских служащих стали чаще ловить на коррупции

Региональных и муниципальных чиновников Зауралья, а также других служащих стали чаще ловить на коррупции. За 11 месяцев 2017 года на учет поставлено 295 коррупционных преступлений, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, такая информация была озвучена на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством первого замгубернатора области Виктора Сухнева. В частности, членов комиссии проинформировали, что в 2017 году правительством Курганской области проведено мероприятий антикоррупционной направленности на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

В целом исполнение в 2017 году решений комиссии можно расценивать как удовлетворительное. За это время предприняты меры по взаимодействию различных структур и гражданского сообщества в сфере противодействия коррупции: проводились «круглые столы» с силовыми структурами, брифинги и рабочие встречи с приглашением журналистов, заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции и Совета при полномочном представителе Президента РФ в УрФО по противодействию коррупции, организован опрос по оценке антикоррупционной работы в регионе. В декабре в правительстве Курганской области прошел I Курганский областной Антикоррупционный форум «Вектор», в котором приняли участие более 150 человек.

При проведении в текущем году проверки сведений о доходах, представляемых государственными гражданскими служащими, выявлено 30 нарушений, 12 служащих привлечены к ответственности. Также проведены проверки по соблюдению госслужащими ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом «О государственной гражданской службе РФ». Все нарушения рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при правительстве региона.

В следующем году будет продолжена работа по выявлению преступлений в сферах жилищно-коммунального хозяйства, управления государственным и муниципальным имуществом, земельных отношений и других.

Как отметил Виктор Сухнев, одно из самых важных направлений работы – это профилактика. Необходимо формировать в обществе нетерпимое отношение к коррупции и в первую очередь данную работу проводить в молодежной среде. Также активнее взаимодействовать со средствами массовой информацией, повышать правовую грамотность граждан и их информированность о способах сообщения о возможных нарушениях.

Курган, служба новостей

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