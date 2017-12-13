Крупномасштабного шапочного вора задержали в Кургане: дерзкий преступник украл 20 ушанок

Ночью 12 декабря на одном из микрорынков зауральской столицы произошла кража. Злоумышленник, взломав замок металлического контейнера, похитил 20 шапок-ушанок и 10 пар вязаных перчаток, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Кургану.

По данным ведомства, общий материальный ущерб составил более 15 тысяч рублей. Подозреваемого в совершении кражи заметили охранники микрорынка и вызвали полицию.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 18-летний житель города, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенное у него изъято.

По данному факту в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Мера пресечения в отношении подозреваемого избирается.

Курган, служба новостей

Курган. Другие новости 13.12.17

Курганских служащих стали чаще ловить на коррупции. / 51-летний курганец зарезал 27-летнюю знакомую за негостеприимство. / Жителей Зауралья просят помочь опознать личность тамбовского «Петра». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»