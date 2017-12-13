Филиал екатеринбургского центра «Микрохирургия глаза» откроют в Шадринске

В Курганской области планируют открыть современный офтальмологический центр – филиал Екатеринбургского центра межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза». Детали строительства социально значимого объекта губернатор Алексей Кокорин сегодня обсудил с генеральным директором АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» Олегом Шиловским.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, клинику предполагается построить в городе Шадринске. Дети и взрослые смогут провести здесь диагностику зрения, различные курсы компьютерного и медикаментозного лечения, лазерные операции. Медицинскую помощь в новом центре будут оказывать всем жителям Курганской области бесплатно за счет территориальной программы Госгарантий обязательного медицинского страхования. Для маленьких пациентов откроется «Школа зрения», работающая по уникальной игровой программе, разработанной врачами Екатеринбургского центра специально для лечения глазной патологии у детей. Планируется, что ежедневно диагностическое обследование и лечение в Шадринском филиале центра будут проходить более 100 человек.

Новый медицинский центр построят в рамках реализации профильной совместной многолетней программы Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» и компании «УГМК-Холдинг». Отвечая на вопросы Алексея Кокорина, Олег Шиловский отметил, что благодаря совместным усилиям «Микрохирургии глаза» и УГМК филиалы известной в Уральском федеральном округе офтальмологической клиники появляются в тех городах, где работают предприятия, входящие в структуру УГМК. Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» основан академиком Святославом Федоровым. Теперь филиал учреждения, оказывающего высокотехнологичную специализированную офтальмологическую помощь, появится и в Зауралье. По словам Олега Шиловского, обязательными составляющими работы клиники являются квалифицированный персонал, новейшее оборудование и современные помещения.

По итогам встречи Алексей Кокорин подчеркнул: «Проект по строительству офтальмологического центра знаковый не только для города Шадринска, но и для всей Курганской области. Со своей стороны мы окажем всяческое содействие его реализации. «УГМК-Холдинг» – одна из самых социально ориентированных компаний. И нет сомнений в том, что все будет выполнено в срок и на высоком уровне».

Курган. Другие новости 13.12.17

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