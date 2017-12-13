4-летний ребенок устроил серьезный пожар в курганской деревне

Детская неосторожная игра с огнем привела к серьезному пожару в одной из зауральских деревень, сообщает пресс-служба МЧС по Курганской области.

По данным ведомства, незадолго до происшествия четырехлетний ребенок играл с бумагой и спичками, и поджег ее. Опасное возгорание произошло в жилом деревянном доме в деревне Столбово Шумихинского района Курганской области 13 декабря. Сообщение о пожаре поступило поздно. К прибытию огнеборцев постройки были полностью охвачены пламенем. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, жертв удалось избежать.

На месте происшествия работали 10 человек и 6 единиц техники.

Курган. Другие новости 13.12.17

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