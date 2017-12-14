Пьяного курганского «Карлсона» сняли с крыши с помощью полицейского психолога

Жителя зауральской столицы в состоянии алкогольного опьянения накануне вечером с трудом удалось снять с крыши одной из курганских высоток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Курганской области.

По данным ведомства, вечером 12 декабря 2017 года в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Кургану поступило сообщение о том, что в доме по улице Дзержинского неизвестный стучит в двери жильцов дома.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили 35-летнего нетрезвого гражданина уже на крыше девятиэтажки. Он передвигался по ней, рискуя сорваться в любой момент.

В течение двух часов полицейские убеждали его слезть с крыши, на место происшествия прибыла психолог УМВД, которая в ходе переговоров убедила спуститься в подъезд. Мужчина был осмотрен врачами скорой медицинской помощи, после чего доставлен в отдел полиции №2 УМВД России по городу Кургану.

В отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП Российской Федерации «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Курган, служба новостей

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