Круглосуточный диспетчерский центр помощи глухим открылся в Кургане

На базе регионального отделения Всероссийского общества глухих сегодня в зауральской столице начал работу круглосуточный диспетчерский центр для людей с нарушениями слуха. Теперь граждане, которые имеют инвалидность по слуху, могут в любое время суток обратиться сюда по самым насущным вопросам, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

В частности, граждане с ограниченными возможностями здоровья в центре смогут получить консультацию, попросить вызвать врача, пожарных или просто такси. Все это стало возможным благодаря оборудованию регионального отделения специальной техникой. На средства государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов» были приобретены компьютеры, телефоны, ноутбуки, вебкамеры, которые позволяют организовать визуальную и текстовую связь людей с ограничениями в здоровье и операторов диспетчерского центра.

В открытии центра принял участие замгубернатора по социальной политике Александр Карпов. Он подчеркнул: теперь зауральцы могут круглосуточно обращаться в центр, и каждое обращение будет услышано, а помощь оказана: «Сегодня в Зауралье проживает около 4 тысяч граждан с нарушением слуха. Теперь более доступными для них станут бытовые и социальные услуги. Они могут круглосуточно связываться с центром и решать свои насущные вопросы. Эту помощь получат не только жители Кургана, но и те, кто проживает в отдаленных уголках Зауралья».

Общение с людьми, имеющими нарушение слуха, будет проходить за счет видеоконтакта через скайп, а также посредством СМС-сообщения, либо с помощью мессенджеров, установленных на сотовых телефонах. Обращение будет получено оператором-сурдопереводчиком, который его переведет с жестового языка и окажет помощь, в зависимости от темы, либо сразу проконсультирует в режиме онлайн.

Отметим, всего на оборудование диспетчерского центра было направлено более 330 тысяч рублей – это средства федерального и областного бюджетов. Деньги были также направлены на обучение жестовому языку 30 специалистов в сфере социальной защиты населения. Общий объем финансирования программы «Доступная среда для инвалидов» на 2017 год составил 44,7 миллиона рублей. Средства направлены на адаптацию для инвалидов приоритетных социальных объектов, обустройство санитарно-гигиенических помещений, расширение входных групп, проведение спортивных и культурных мероприятий и др. направления. Программа реализуется по поручению президента России.

Курган, служба новостей

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