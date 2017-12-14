Зауральские спасатели провели рейд по неблагополучным семьям

Спасатели провели масштабный профилактический рейд в Далматовском районе Курганской области. Рейд был посвящен предупреждению возникновения бытовых пожаров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области, в ходе поездки сотрудники ведомства обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности с органами местного самоуправления на их территориях и пути решения назревших проблем. С жителями провели профилактические беседы во время подворовых обходов.

Первоочередная задача таких рейдов – посетить как можно больше домовладений, оценить пожарное состояние жилища и разъяснить хозяевам жизненную необходимость соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Особое внимание уделяется неблагополучным и малообеспеченным категориям граждан.

Кроме того, участники рейда разъясняют соответствующие требования при эксплуатации печей, газового оборудования.

Рассказали огнеборцы и о средстве раннего обнаружения пожара – автономном пожарном извещателе.

«Этот небольшой датчик реагирует на дым на ранней стадии возгорания, а звуковой сигнал, который он издает при этом, способен разбудить даже крепко спящего человека, тем самым оповестив его о начинающемся пожаре», – поясняет присутствующим инженер местной пожарно-спасательной части № 14 Наталья Коурова, продемонстрировав в качестве подтверждения своих слов работу извещателя.

Далматово, служба новостей

Далматово. Другие новости 14.12.17

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