Ломбард стал ловушкой для курганского грабителя

Система ломбардов в очередной раз позволила выйти на след преступника и задержать его. На этот раз в Зауралье.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Курганской области, в начале декабря в полицию обратился 35-летний житель города, ставший жертвой грабежа. По словам мужчины, в вечернее время во 2-м микрорайоне города Кургана к нему подошёл неизвестный мужчина, избил и потребовал отдать ему ценные вещи. Потерпевший снял с руки серебряный браслет стоимостью 3 тысячи рублей и отдал злоумышленнику, после чего тот скрылся в неизвестном направлении.

Заявитель описал сотрудникам полиции внешний вид похитителя. Через несколько дней в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейскими был задержан 18-летний неработающий житель Кетовского района. Похищенный браслет он сдал в ломбард, где он был обнаружен сотрудниками полиции.

По данному факту в отделе полиции №4 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабёж». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба новостей

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