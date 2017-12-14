Курганского пенсионера будут судить за изнасилование 34-летней знакомой

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего пенсионера, который обвиняется в изнасиловании своей 34-летней знакомой.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Курганской области, преступление было совершено в августе этого года на даче потерпевшей. Нетрезвый злоумышленник втолкнул ее в дом, избил и, угрожая убийством, изнасиловал. После этого женщина отправилась к родственникам и оттуда позвонила в полицию.

На время следствия подозреваемый был заключен под стражу, так как ранее уже был осужден на 12 лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Обвиняемый полностью отрицал свою причастность к изнасилованию, но следствию удалось собрать достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации

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