Зауральцам отказывают в обезболивающей терапии и не выписывают необходимые рецепты

Директор курганского департамента здравоохранения Лариса Кокорина в областном центре медицины катастроф подвела итоги итоги работы с обращениями граждан, которые поступали в течение года, на горячую телефонную линию по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению. Об этом сообщает пресс-служба курганского губернатора.

В частности, Лариса Кокорина подчеркнула: «Все обращения на горячую линию были рассмотрены в течение часа. Бывают случаи, когда гражданам отказывают в обезболивающей терапии, не выписывают или не обслуживают рецепты в аптеке, возникают проблемы по оказанию медицинской помощи. Обращение рассматривается медицинским работником. В частности в центре медицины катастроф дежурят фельдшеры, которые могут проконсультировать по возникающим вопросам в рамках своей компетенции. Если требуется дальнейшее решение вопроса, связываются с медицинскими организациями и обсуждают их с уполномоченными ответственными лицами лечебных учреждений».

Глава департамента здравоохранения отметила, что ежегодно на льготное лекарственное обеспечение зауральцев значительные средства выделяются как из федерального, так и из областного бюджетов. Так, на приобретение льготных лекарств из бюджета РФ в этом году регион получил 319 млн рублей. Из областного бюджета на приобретение лекарств в рамках региональной льготы для направлено 300 млн рублей. Также из федерального бюджета оплачиваются лекарства для граждан с семью высокозатратными заболеваниями. Средняя стоимость рецепта таких больных – 45-50 тыс. рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделено около 200 млн рублей. – Перебоев с льготным обеспечением лекарствами в настоящее время нет. К примеру, из 400 тысяч выписанных по федеральной льготе рецептов на отсроченном обслуживании находится 40. Лекарственные препараты уже заказаны и в ближайшее время будут выданы пациентам, сказала Лариса Кокорина.

Напомним, что в рабочие дни обращения на горячую телефонную линию по вопросам оказания медицинской помощи и лекарственному обеспечению принимаются с 08:00 до 17:00 по телефону (3522) 46-16-65. В выходные и праздничные дни круглосуточно работает телефон в Курганском областном центре медицины катастроф: (3522) 25-48-10 и адрес электронной почты: сmk.kurgаn@mаil.ru. В ближайшее время Департамент здравоохранения планирует открыть еще одну подобную горячую линию на базе call-центра.

Курган, служба информации

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