Жительницу Кургана осудили за фальшивый больничный

Мировым судьей г. Кургана рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч.3 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

По информации пресс-службы курганской прокуратуры, судом было установлено, что женщина через объявление, размещенное в интернете, приобрела подложный листок нетрудоспособности, выданный ГБУ «Курганская областная клиническая больница» на ее имя, после чего незаконно использовала, предъявив липовый больничный работодателю.

Осужденной назначено наказание в виде обязательных работ на 370 часов.

Курган, служба новостей

Курган. Другие новости 15.12.17

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