Полицейские изъяли наркосинтетику у пенсионера – водителя «десятки»

В зауральском Каргаполье, остановив автомобиль с пожилым водителем за рулем, зауральские наркоборцы нашли и изъяли синтетические наркотики, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Курганской области.

По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС и отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, был остановлен автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 65-летнего мужчины, который по просьбе своего соседа подвозил его из села Зауральское в районный центр.

Полицейские в ходе личного досмотра у 30-летнего пассажира, неработающего жителя Каргапольского района, обнаружили и изъяли 0,43 грамма сильнодействующего наркотического средства. Со слов задержанного наркотики он приобрел ранее посредством сети Интернета и хранил их для личного употребления.

По данному факту в МО МВД России «Каргапольский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере…». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении задержанного мера пресечения избирается.

По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производства, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…».

Каргаполье, служба новостей

Каргаполье. Другие новости 15.12.17

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