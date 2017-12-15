Более 100 тысяч единиц запрещенного алкоголя изъяли в Кургане

За время проведения операции «Алкоголь» сотрудниками УМВД России по Кургану из незаконного оборота изъят этиловый и «медицинский» спирт, а также готовая запрещенная алкогольная продукция. Всего – более ста тысяч единиц общей емкостью более десяти тысяч литров.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Кургану, оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь» проводится в зауральской столице с 11 декабря. Около 600 полицейских задействовано в проведении данного мероприятия на территории областного центра.

В настоящее время в рамках операции сотрудниками УМВД России по г. Кургану выявлено 56 преступлений и правонарушений. Большинство административных протоколов составлено по статье 14.2 КоАП Российской Федерации «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Основная часть преступлений и правонарушений зарегистрирована на объектах торговли. Кроме того, полицейскими проверено около 450 транспортных средств.

Курган, служба новостей

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