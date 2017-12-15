На Зауралье идут аномальные морозы

По информации синоптиков с 15 по 20 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7ºС и более. Сотрудники МЧС России напоминают о рисках, связанных с низкими температурами.

В пресс-службе курганского МЧС предупреждают, что самое главное, позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Сильные морозы – всегда серьезное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи). Постарайтесь максимально утеплить окна и двери в своих квартирах. Это повысит температуру в помещении на 3-4 градуса.

Как правило, в зимний период осложняется и обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, только временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу запас воды и чая в термосе. Запаситесь бутербродами, не забудьте про спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор.

Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь теплее. Не носите в мороз металлических украшений – металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови.

В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить. Не злоупотребляйте спиртным!

Руководителям всех уровней власти и объектов экономики рекомендовано на весь период новогодних праздников и каникул максимально усилить контроль состояния систем жизнеобеспечения населения и привести в повышенную готовность свои дежурно-диспетчерские службы и аварийно-спасательные формирования.

Курган. Другие новости 15.12.17

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