В Кургане орудует банда мошенниц: под видом газоприборов они втюхивают устройства, отпугивающие грызунов

Банда отпетых мошенниц орудует в зауральской столице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Курганской области.

По данным ведомства, в текущем году следственными органами УМВД возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полицейские установили, что преступления совершены тремя женщинами славянской внешности, на вид около 40-60 лет, которые представлялись сотрудниками газовой службы. Не предъявляя никаких документов, злоумышленницы предлагали потерпевшим приобрести прибор контроля утечки газа по цене от 20 000 до 40 000 рублей. Согласившимся на покупку гражданам, передавали устройство для отпугивания насекомых и грызунов, средняя стоимость которого составляет одну тысячу рублей.

Следствие также располагает информацией, что сотрудниками АО «Кургангоргаз» данные приборы не реализовывались.

В настоящее время по уголовным делам, находящимся в производстве, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данные преступления.

УМВД России по Курганской области призывает горожан быть бдительными и приобретать товары и приборы только у официальных представителей. У лиц, предлгающих приобрести либо установить приборы, требовать документы, подтверждающие законность их деятельности, одновременно уточняя правомочность оказания ими данного вида услуг.

Курган, служба новостей

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