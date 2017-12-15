Губернатор Кокорин рассказал, как будет бороться с дефицитом областного бюджета

Глава Зауралья Алексей Кокорин рассказал, какие меры будут предприняты для того, чтобы выправить ситуацию с дефицитностью курганского областного бюджета. Это произошло на сегодняшнем заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО по противодействию коррупции, которое прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, на заседании обсудили действия, которые принимаются в регионах для повышения эффективности антикоррупционной работы при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Открывая заседание, полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских сказал: «Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд относится к основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Во всех субъектах РФ в целях оптимизации бюджетных расходов при осуществлении госзакупок созданы единые уполномоченные органы по размещению заказов».

О ситуации в Курганской области в этой сфере доложил губернатор Алексей Кокорин. В частности, в этом году в Зауралье был создан Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области. На него возложены обязанности по определению поставщиков для органов исполнительной власти, проверке заявок на случай возможного нарушений законодательства, выявления конфликта интересов между участником и заказчиком госзакупки. С 1 января 2018 года на центр также будут возложены полномочия по определению поставщиков для государственных бюджетных, казенных учреждений и унитарных предприятий. В перспективе запланирована централизация закупок и для муниципальных учреждений.

«С нового года в регионе будет осуществляться мониторинг закупок. Это позволит в режиме реального времени анализировать все закупки, проводимые за счет средств областного бюджета. Кроме того, минимизация коррупционных рисков реализуется и посредством проведения электронных аукционов. В общем объеме процедур они составили 88%, – подчеркнул Алексей Кокорин. – В условиях дефицита бюджета Курганской области вопрос повышения эффективности контрактной системы в сфере закупок является приоритетным».

Как отметил глава региона, департаментом экономического развития за 11 месяцев этого года проведено 43 проверки при осуществлении госзакупок, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлено 98 нарушений, наложен 51 административный штраф на общую сумму 513 тысяч рублей.

«Эти меры способствуют выработке единой политики в сфере закупок товаров, работ, услуг и снижают возможность возникновения коррупции», – подвел итог курганский губернатор.

Курган, служба новостей

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