Зауральские спасатели приостанавливают водолазные поиски утонувшего подростка

Поиски 13-летнего ребенка, который провалился под лед на реке Исети в Шадринском районе Зауралья в минувшие выходные были приостановлены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Курганской области.

По данным спасателей, из-за плохой видимости и установившейся холодной погоды, а также по согласованию с родственниками пропавшего спасатели вынуждены временно прекратить работы. Поиски по береговой линии не прекратятся.

На данный момент на месте сосредоточены водолазы областной поисково-спасательной службы, сотрудники шадринского пожарно-спасательного гарнизона, полиции, представители администрации Шадринского района и Верхозинского сельсовета, а также родственники и волонтеры из числа местных жителей. Для оказания моральной поддержи работал психолог МЧС.

Напомним, что 25 ноября начались поисковые работы пропавшего ребенка. Со слов родителей, сын бросился в воду, чтобы спасти своего пса.

С этого времени обследовано водолазной группой более двух тысяч квадратных метров дна, около 70 километров береговой линии.

Сотрудники МЧС России обращаются к гражданам: не будьте беспечны, не пренебрегайте элементарными правилами безопасности. Не выезжайте и не выходите на лед. Объясните детям, насколько это опасно. И, конечно же, не оставляйте малолетних детей без присмотра!

Шадринск, служба новостей

Шадринск. Другие новости 15.12.17

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